Zinedine Zidane au Maroc, c’est validé !

Appelé par Vladimir Petkovic, Luca Zidane dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc, avec l’Algérie. Pour l’occasion, Zinedine Zidane a décidé de faire le déplacement afin de soutenir son fils. Forcément, la présence de Zizou dans les tribunes ne passent clairement pas inaperçu. Mais voilà que pour Luca Zidane, c’est visiblement plus important que jamais…
Pour les matchs de l’Algérie à la CAN, il y a du beau monde en tribunes. En effet, face au Soudan puis au Burkina Faso, Zinedine Zidane était là pour voir les Fennecs mais surtout son fils, Luca Zidane, gardien de la sélection algérienne. Zizou a donc fait le déplacement jusqu’au Maroc pour être derrière le portier de l'Algérie et lui apporter tout son soutient pendant cette compétition.
« On se demandait si la présence de son père allait être un peu envahissante pour lui, mais… »
Pour RMC, Djamel Ouaglal, journaliste pour Botola, a réagi à cette présence de Zinedine Zidane dans les tribunes pour les matchs de Luca Zidane et l’Algérie. « Le fait que sa famille soit en tribune, c'est réconfortant pour Luca », a-t-il confié. De son côté, Mehdi Dahak, journaliste pour DZ Foot, a lui expliqué : « On se demandait si la présence de son père allait être un peu envahissante pour lui, mais a priori, ça va, ça a l’air de bien se passer ».
« C’est hyper rassurant »
Evoquant également la présence de Zinedine Zidane au Maroc pour soutenir Luca Zidane, Mehdi Chibouti, journaliste à La Gazette du Fennecs, a lui fait savoir : « Luca Zidane est bien entouré. Il peut s’appuyer sur l’expérience du papa. C’est aussi pour ça qu’il vient le voir au stade. Beaucoup se demandent pourquoi Zinedine Zidane est en tribune mais je pense qu’il connaît l’importance de sa présence pour son fils dans une compétition comme ça. Pour lui, c’est hyper rassurant ».