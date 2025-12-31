Zinedine Zidane au Maroc, c’est validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Appelé par Vladimir Petkovic, Luca Zidane dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tient au Maroc, avec l’Algérie. Pour l’occasion, Zinedine Zidane a décidé de faire le déplacement afin de soutenir son fils. Forcément, la présence de Zizou dans les tribunes ne passent clairement pas inaperçu. Mais voilà que pour Luca Zidane, c’est visiblement plus important que jamais…

Pour les matchs de l’Algérie à la CAN, il y a du beau monde en tribunes. En effet, face au Soudan puis au Burkina Faso, Zinedine Zidane était là pour voir les Fennecs mais surtout son fils, Luca Zidane, gardien de la sélection algérienne. Zizou a donc fait le déplacement jusqu’au Maroc pour être derrière le portier de l'Algérie et lui apporter tout son soutient pendant cette compétition.

« On se demandait si la présence de son père allait être un peu envahissante pour lui, mais… » Pour RMC, Djamel Ouaglal, journaliste pour Botola, a réagi à cette présence de Zinedine Zidane dans les tribunes pour les matchs de Luca Zidane et l’Algérie. « Le fait que sa famille soit en tribune, c'est réconfortant pour Luca », a-t-il confié. De son côté, Mehdi Dahak, journaliste pour DZ Foot, a lui expliqué : « On se demandait si la présence de son père allait être un peu envahissante pour lui, mais a priori, ça va, ça a l’air de bien se passer ».