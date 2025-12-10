Gros clash au PSG : Le coup de gueule historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En décidant de claquer la porte du PSG en toute fin de mercato estival 2004 pour signer chez l'ennemi juré, à savoir l'OM, Fabrice Fiorèse avait provoqué une immense colère chez son coach de l'époque, Vahid Halilhodzic. Et Daniel Riolo n'a pas manqué de lui rappeler ce clash historique en conférence de presse au PSG.

Passé par le PSG entre 2002 et 2004, Fabrice Fiorèse avait été un élément majeur du secteur offensif parisien durant ses deux saisons passées au club. Mais en toute fin de mercato estival 2004, coup de tonnerre : l'attaquant réclame un bon de sortie afin de pouvoir signer... à l'OM ! Un transfert qui s'est bel et bien fait, mais qui avait provoqué une incroyable colère de Vahid Halilhodzic, qui était alors l'entraîneur du PSG à cette époque.

Le fameux « j'ai vomi » Juste après le départ de son attaquant pour l'OM, Halilhodzic l'a dézingué en conférence de presse : « Il a pris le club en otage. C'est une situation que je ne pouvais pas imaginer. Mardi soir, j'ai vomi quand je suis rentré chez moi. Il est venu me voir pour me demander de partir. À cinq jours de la fin du mercato, c'est difficile à avaler. C'est un coup monté », avait sèchement lâché l'entraîneur du PSG.