PSG : Un joueur viré à cause de sa dépression ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2014 et 2015, Yohan Cabaye n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau dans la capitale et a rapidement été poussé au départ. L'ancien milieu de terrain avoue d'ailleurs qu'il était au plus mal mentalement à cette époque, avec des symptômes qui s'apparentent à une dépression, ce qui l'a donc empêché de performer au PSG.

Entraîneur du PSG à cette époque, Laurent Blanc évoquait les galères de Yohan Cabaye qui n'arrivait pas à retrouver son meilleur niveau dans la capitale : « Il est en difficulté. Mais il se rend compte de sa situation et sait qu'il y a de très bons joueurs au milieu de terrain au PSG. Il espérait changer la hiérarchie en arrivant, il a eu quelques difficultés d'adaptation, une baisse de moral », indiquait le technicien français. Et alors que Cabaye a finalement été éjecté par le PSG et envoyé à Crystal Palace en 2015 après seulement un an et demi de collaboration, on en sait plus que son calvaire de l'époque...

Cabaye au plus mal au PSG Interrogé par Eurosport, Yohan Cabaye réagit à ces propos de l'époque de Laurent Blanc, et l'ancien joueur du PSG avoue en effet qu'il allait très mal psychologiquement à cette époque : « Oui, il n'est pas loin de la vérité. J'étais triste. J'étais hyper fier d'être au Paris Saint-Germain mais je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Pour un tas de raisons d'ordre personnel. Ça me tirait vers le bas. À ce moment-là de ma carrière, je traversais des moments durs en dehors du foot qui me donnaient des difficultés sur le terrain. À un moment, j'ai perdu ce truc. Moralement, c'était difficile. Mais en tout cas, ça m'a servi d'expérience. Et aujourd'hui, de l'avoir vécu, je suis très heureux. Après, c'était la première fois que ma vie privée n'était pas ce que je recherchais. Moralement, c'était dur. Après, ce qui est sûr, c'est que moi, à l'époque, je ne parlais pas, même au club. Ils ne savaient pas ce que je traversais et je n'avais pas envie. Des fois, on a un ego et une fierté qu'on met au mauvais endroit », confie Cabaye.