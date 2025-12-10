PSG - Rupture avec le Qatar : Le clash à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les tensions entre le Qatar et la Ville de Paris sont récurrentes au sujet du Parc des Princes. Le PSG envisagerait d'ailleurs de quitter son enceinte historique. Ancien adjoint d'Anne Hidlago, Emmanuel Grégoire raconte d'ailleurs les coulisses de ce clash.

Alors que le PSG s'est heurté à la fermeté de la Mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, le Qatar a envisagé de quitter la capitale et étudie la possibilité de construire un nouveau stade. Deux sites sont en lice à savoir Massy et Poissy. Emmanuel Grégoire, candidat PS à la Mairie de Paris, et ancien adjoint d'Anne Hidlago, dévoilé les coulisses des discussions avec le PSG. Et il révèle surtout le moment où le clash a éclaté.

Qatar - Paris : Clash confirmé « Lorsque j'étais premier adjoint, je menais les discussions pour l'agrandissement du Parc. Une fois sa faisabilité éprouvée, le PSG l'a conditionnée à la vente. C'est à ce moment que la discussion a déraillé, à l'approche de la Coupe du monde au Qatar (critiques d'élus parisiens sur la tenue du tournoi dans l'Émirat) », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.