PSG - Le Qatar quitte Paris : Le PFC confirme la rupture !

C'est une tendance qui ne cesse de se confirmer depuis plusieurs mois, le PSG devrait quitter le Parc des Princes dans les prochaines années pour construire un stade en dehors de Paris. Les deux sites en course sont Poissy et Massy. Et du côté du Paris FC, on évoque cette situation en assurant qu'il est hors de question de finir au Parc des Princes.

Dans les prochaines années, le PSG a de grandes chances de quitter Paris. Et pour cause, le Qatar cherche à construire un nouveau stade loin du Parc des Princes. Les sites de Poissy et Massy sont pour le moment en concurrence pour la future enceinte parisienne. Interrogé à ce sujet, Antoine Arnault, propriétaire du Paris FC, confirme la tendance, mais assure qu'il est pour le moment très bien à Jean Bouin, refusant ainsi de jouer au Parc des Princes.

Le PFC refuse le Parc des Princes « Je ne me pose pas la question pour l'instant. Nous avons un bail jusqu'en 2029 et une relation excellente avec le Stade Français (autre club résident de Jean-Bouin). Nous allons faire notre petit bout de chemin dans ce stade. Moi je l'aime bien et je pense qu'il faut se satisfaire de ce que nous avons. Nous pourrons peut-être envisager des améliorations mais je ne suis pas vraiment là pour dire qu'il nous faut un stade de 40 000 places, même si on est un jour en Coupe d'Europe », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.