Folie à venir au Paris FC, le prochain transfert est connu !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Paris FC n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 0-0 contre Le Havre. Les Parisiens restent sur quatre rencontres sans victoire et ils manquent cruellement d’un grand buteur qui pourrait débloquer certaines situations. Heureusement, le mercato hivernal arrive bientôt et les dirigeants du PFC sont prêts à investir massivement sur un numéro neuf.

Le Paris FC traverse actuellement une mauvaise passe. Pour son grand retour en Ligue 1, le club de la capitale se classe actuellement 14ème et reste surtout sur deux défaites et deux matchs nuls lors des quatre dernières rencontres. Des résultats décevants qui pourraient coûter cher au PFC.

Le Paris FC cale contre Le Havre Ce dimanche, face au Havre qui paraissait à sa portée, le Paris FC a encore une fois déjoué. Les partenaires d’Ilan Kebbal ont dû se contenter d’un match nul 0-0, mais ils ont eu plusieurs grosses occasions pour tenter d’empocher les trois points. Malheureusement, les Parisiens ne se sont pas montrés assez réalistes et peuvent donc avoir des regrets.