PSG - Une star veut son transfert : L'affaire de cambriolage qui fait tout basculer

À l’été 2015, le PSG avait un choix à faire : recruter Angel Di Maria ou Kevin De Bruyne. C’est finalement l’international argentin qui est arrivé en provenance de Manchester United. Pour Luis Ferrer, recruteur pour le club de la capitale à ce moment-là, la tentative de cambriolage dont il avait été victime en Angleterre est peut-être ce qui a rendu ce dossier plus facile à concrétiser.
Comme il l’a lui-même confirmé par le passé, Kevin De Bruyne aurait pu s’engager avec le PSG en 2015. « J’avais l’option d’aller au Bayern Munich, au PSG ou de rester à Wolfsbourg », avait expliqué l’international belge à la BBC. Il a finalement pris la direction de Manchester City et c’est Angel Di Maria qui est arrivé à Paris.
« Les deux étaient à égalité »
« Pourquoi le PSG a préféré signer Di Maria plutôt que De Bruyne ? C’est aussi une histoire de négociation. C’était les deux profils que voulait Laurent Blanc, entraîneur à l’époque. C’est Olivier Létang qui a négocié les deux et malheureusement il n’a pas pu faire Kevin. Va savoir ce qu’il s’est passé, les deux étaient à égalité », a confié Luis Ferrer, recruteur pour le PSG à ce moment-là, dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.
« Di Maria a eu un cambriolage et ça a été très difficile pour sa famille »
« Ce n’était pas une question d’argent. Même si tu as de l’argent, il y a des joueurs qui sont intransférables », a assuré Luis Ferrer. La tentative de cambriolage dont a été victime Angel Di Maria à Manchester, fin janvier 2015, a sûrement rendu ce dossier plus facile à concrétiser pour le PSG. « Di Maria, c’était impossible qu’il continue à Manchester United, lui-même ne voulait plus y retourner. Di Maria a eu un cambriolage et ça a été très difficile pour sa famille. Peut-être que c’est ça qui a fait que c’était plus facile de faire Di Maria que Kevin De Bruyne. »