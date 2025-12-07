PSG - Une star veut son transfert : L'affaire de cambriolage qui fait tout basculer

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2015, le PSG avait un choix à faire : recruter Angel Di Maria ou Kevin De Bruyne. C’est finalement l’international argentin qui est arrivé en provenance de Manchester United. Pour Luis Ferrer, recruteur pour le club de la capitale à ce moment-là, la tentative de cambriolage dont il avait été victime en Angleterre est peut-être ce qui a rendu ce dossier plus facile à concrétiser.

Comme il l’a lui-même confirmé par le passé, Kevin De Bruyne aurait pu s’engager avec le PSG en 2015. « J’avais l’option d’aller au Bayern Munich, au PSG ou de rester à Wolfsbourg », avait expliqué l’international belge à la BBC. Il a finalement pris la direction de Manchester City et c’est Angel Di Maria qui est arrivé à Paris.

« Les deux étaient à égalité » « Pourquoi le PSG a préféré signer Di Maria plutôt que De Bruyne ? C’est aussi une histoire de négociation. C’était les deux profils que voulait Laurent Blanc, entraîneur à l’époque. C’est Olivier Létang qui a négocié les deux et malheureusement il n’a pas pu faire Kevin. Va savoir ce qu’il s’est passé, les deux étaient à égalité », a confié Luis Ferrer, recruteur pour le PSG à ce moment-là, dans un entretien accordé au journaliste Sacha Tavolieri.