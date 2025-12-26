Bagarre confirmée dans le vestiaire du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une bagarre que le PSG n'avait pas anticipé. En recrutant Lucas Chevalier l'été dernier, le club de la capitale souhaitait installer l'ancien Lillois durablement dans ses buts. Mais c'était sans compter sur Matvey Safonov, qui a profité de la blessure de Chevalier pour se distinguer. De quoi laisser entrevoir une vraie bataille pour le poste de gardien de but au PSG.

En l'absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov en a profité pour démontrer qu'il était plus qu'une simple doublure. Le portier russe a effectivement brillé notamment lors de la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, avant de se blesser et d'être coupé dans son élan. Et pour l'ancien défenseur du Dynamo Moscou, Vitaly Dyakov, à son retour, la bagarre va reprendre avec Lucas Chevalier.

Safonov-Chevalier : La bagarre va reprendre « Les blessures font partie intégrante de la vie d'un athlète. Mais celle-ci est vraiment arrivée au pire moment pour Safonov. Juste au moment où il commençait à briller et à remporter un trophée. C'est vraiment dommage. Matvey va maintenant observer une période de convalescence d'environ un mois, et Chevalier retrouvera sa place de titulaire. Nul ne sait ce que l'avenir lui réserve, mais lors des matchs qu'il a disputés – en Coupe intercontinentale comme en championnat – Matvey a prouvé qu'il était un bon joueur. Luis Enrique l'a remarqué, et Safonov a gagné sa confiance grâce à ces performances », confie-t-il au micro de Match TV, avant de poursuivre.