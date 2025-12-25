Pedri choisit le PSG, le gros coup en vue ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement 3ème de la Ligue des Champions, le PSG est idéalement positionné pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Pour le club de la capitale, l’objectif est clair : réaliser le doublé après le sacré de la saison dernière. Les joueurs de Luis Enrique y arriveront-ils ? Le PSG fait en tout cas partie des grands favoris et ce n'est pas Pedri qui dira le contraire.

Il en aura fallu attendre du temps, mais le PSG a bel et bien fini par remporter la Ligue des Champions. La saison dernière, les joueurs de Luis Enrique ont ainsi réussi à décrocher le Graal tant attendu par le Qatar. Mais bien évidemment, le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là. Désormais, pour le PSG, l’objectif est de réaliser le doublé et de converser sa couronne en remporter la Ligue des Champions.

Le PSG favori de Pedri ! 3ème avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite, le PSG est au rendez-vous jusqu’à présent en Ligue des Champions. Star du FC Barcelone, Pedri voit d’ailleurs le club de la capitale comme favori pour cette édition comme il l’a expliqué à Esquire : « Qui sont les favoris ? Le PSG avant tout, puis Arsenal, Manchester City et le Real Madrid ».