Mercato - OL : La presse espagnole annonce un transfert «unique» !

Pierrick Levallet

L’OL devrait mettre la main sur un nouveau buteur en janvier. Le club rhodanien travaille depuis plusieurs semaines sur une arrivée d’Endrick. L’international auriverde ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’attaquant de 19 ans aimerait donc se relancer ailleurs pour pouvoir figurer dans la liste de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026.

Endrick à l'OL, seul transfert au Real Madrid en janvier Endrick serait d’ailleurs favorable à une arrivée à l’OL. Si rien n’a encore été signé, le deal semble déjà acté. La Cadenar SER révèle même que le prêt du Brésilien dans le Rhône sera « l’unique » mouvement du Real Madrid sur le mercato cet hiver. Autrement, Florentino Pérez devrait se montrer plutôt discret.