Nouvelle star au PSG : Discussions annoncées !

Pierrick Levallet

Alors que nous ne sommes qu’en décembre, le PSG semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation d’Ibrahima Konaté, en fin de contrat à l’issue de la saison avec Liverpool.

Liverpool a entamé les négociations avec Konaté Mais les Reds n’entendraient pas vraiment le laisser filer libre. D’après les informations de TEAMtalk, le club de Premier League voudrait conserver Ibrahima Konaté cet été. Les discussions entre les deux parties pour une éventuelle prolongation seraient donc en cours. Reste maintenant à voir si elles aboutiront à un accord autour d’un nouveau contrat ou non.