Clash sur le mercato, le PSG répond cash !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2024, Matvey Safonov n'a jamais réussi à battre la concurrence de Gianluigi Donnrumma, mais il a eu l'occasion de s'illustrer lorsque l'Italien avait un coup de mou. Depuis l'arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le portier russe n'a jamais eu sa chance. Du moins, avant ce samedi soir. Malgré tout, Matvey Safonov n'a jamais demandé à quitter le PSG.

Très performant sous les couleurs de Krasnodar, Matvey Safonov a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services du gardien de 26 ans lors de l'été 2024.

PSG-Rennes : Safonov a joué son 1er match de la saison Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, Matvey Safonov a eu quelques matchs à se mettre sous la dent. Alors que le portier italien a eu des passages à vide, Luis Enrique n'a pas hésité à aligner l'international russe. En effet Matvey Safonov a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues en 2024-2025.