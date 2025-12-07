Clash sur le mercato, le PSG répond cash !

Arrivé au PSG lors de l'été 2024, Matvey Safonov n'a jamais réussi à battre la concurrence de Gianluigi Donnrumma, mais il a eu l'occasion de s'illustrer lorsque l'Italien avait un coup de mou. Depuis l'arrivée de Lucas Chevalier à Paris, le portier russe n'a jamais eu sa chance. Du moins, avant ce samedi soir. Malgré tout, Matvey Safonov n'a jamais demandé à quitter le PSG.
Très performant sous les couleurs de Krasnodar, Matvey Safonov a alarmé la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 20M€ pour s'attacher les services du gardien de 26 ans lors de l'été 2024.
PSG-Rennes : Safonov a joué son 1er match de la saison
Doublure de Gianluigi Donnarumma la saison dernière, Matvey Safonov a eu quelques matchs à se mettre sous la dent. Alors que le portier italien a eu des passages à vide, Luis Enrique n'a pas hésité à aligner l'international russe. En effet Matvey Safonov a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues en 2024-2025.
Safonov n'a jamais demandé à quitter le PSG
Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Matvey Safonov est à la peine au PSG. En effet, le numéro 39 du club rouge et bleu n'a pas joué une seule rencontre avant la réception du Stade Rennais. En effet, Luis Enrique avait utilisé Lucas Chevalier, arrivé au PSG l'été dernier, à tous les matchs. Mais alors que l'international français est touché à une cheville, Matvey Safonov a été aligné ce samedi soir. Avant de faire ses débuts en championnat avec le PSG, le Russe prenait régulièrement le pouls auprès de Luis Enrique et de Luis Campos d'après Championat, et ce, pour leur demander s'ils étaient satisfaits par ses services. Et il n'aurait jamais demandé à quitter le club parisien malgré sa situation. Pour rappel, Matvey Safonov est engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec le PSG.