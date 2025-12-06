Transfert de Barcola : L'incroyable proposition du PSG !

Cette saison, Bradley Barcola peine à confirmer ses bonnes prestations de l’année dernière. L’ancien Lyonnais est moins important au PSG et un départ l’été prochain n’est pas à exclure. Le club de la capitale aurait d’ailleurs commencé à avancer ses pions et pourrait tenter un improbable échange avec la star de Manchester United, Marcus Rashford.
À l’été 2023, le PSG décidait de débourser environ 50M€ pour s’offrir un jeune talent de Ligue 1 du nom de Bradley Barcola. Le Français n’avait alors pas prouvé beaucoup de choses du côté de l’OL, mais il a finalement réussi son pari puisque la saison dernière il était l’un des meilleurs attaquants parisiens.
Barcola est moins en forme cette saison
Après une saison dernière étincelante, Bradley Barcola marque le pas depuis la reprise. Le Français n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions et il paraît parfois en manque de rythme. Il doit également faire face à la concurrence incarnée par les jeunes joueurs formés au PSG comme Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou.
Barcola vers Manchester United ?
Si Bradley Barcola ne parvient pas à se montrer davantage efficace, il pourrait bien être poussé vers la sortie l’été prochain. Selon Keith Wyness, ancien directeur général d'Everton, d'Aston Villa et d'Aberdeen, qui a accordé une interview à Football Insider, le PSG souhaiterait d’ailleurs l’échanger lors du prochain mercato estival contre Marcus Rashford.« Eh bien, la nouvelle et l'évolution intéressantes de cette histoire sont que le PSG prétend vouloir entrer en scène, et qu'il pourrait y avoir une sorte d'échange de joueurs avec Bradley Barcola, ce qui me semble logique pour United. Il est évidemment beaucoup plus jeune, n'est-ce pas ? Il a environ 23 ans, je crois. Et s'ils obtenaient Rashford et un échange de joueurs, cela conviendrait mieux à United que de le laisser partir pour une somme assez modeste. » Une opération qui pourrait paraître crédible car Manchester United ne compte pas sur l’Anglais, mais reste à voir ce que voudra faire l’ancien Lyonnais, qui semble se plaire à Paris.