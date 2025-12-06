Transfert de Barcola : L'incroyable proposition du PSG !

Alexis Brunet

Cette saison, Bradley Barcola peine à confirmer ses bonnes prestations de l’année dernière. L’ancien Lyonnais est moins important au PSG et un départ l’été prochain n’est pas à exclure. Le club de la capitale aurait d’ailleurs commencé à avancer ses pions et pourrait tenter un improbable échange avec la star de Manchester United, Marcus Rashford.

À l’été 2023, le PSG décidait de débourser environ 50M€ pour s’offrir un jeune talent de Ligue 1 du nom de Bradley Barcola. Le Français n’avait alors pas prouvé beaucoup de choses du côté de l’OL, mais il a finalement réussi son pari puisque la saison dernière il était l’un des meilleurs attaquants parisiens.

Barcola est moins en forme cette saison Après une saison dernière étincelante, Bradley Barcola marque le pas depuis la reprise. Le Français n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions et il paraît parfois en manque de rythme. Il doit également faire face à la concurrence incarnée par les jeunes joueurs formés au PSG comme Ibrahim Mbaye ou Quentin Ndjantou.