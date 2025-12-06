Mercato : Zidane avec Mbappé, une catastrophe est déjà annoncée !

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France, probablement à Zinédine Zidane. Souvent critiqué par le passé par certains observateurs, le départ de l’ancien entraîneur de l’OM serait loin d’être une bonne nouvelle pour les Bleus, à en croire Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.
Dans quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps l’a annoncé depuis un moment déjà, il laissera sa place à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le champion du monde sera donc resté 14 ans à la tête des Bleus et le nom de son successeur est loin d’être un mystère.
Zidane est le grand favori
Même si pour le moment rien n’est encore officiel, tout porte à croire que Zinédine Zidane sera le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien joueur du Real Madrid a plusieurs fois affirmé sa volonté de prendre la tête des Bleus et sa future association avec Kylian Mbappé fait déjà saliver plus d’un observateur.
« Vous vous en rendrez compte plus tard »
Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’internautes sont pressés de voir arriver Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, car ils sont frustrés du jeu proposé par Didier Deschamps. Une erreur selon le sélectionneur du Maroc Walid Regragui, qui a complimenté l’ancien entraîneur de l’OM lors du tirage au sort de la Coupe du monde, en s'adressant à Philippe Diallo, président de la FFF. L’échange a été capté par les caméras de L’Équipe. « Vous avez là un super coach. Vous vous en rendrez compte plus tard. Enfin, je n’espère pas, mais bon, vous avez le top. » Flatté, Deschamps s’est alors permis un trait d’humour. « Je vous jure que je ne l’ai pas payé. » Il faut dire que niveau palmarès, DD peut se vanter d’avoir remporté une Coupe du monde ainsi qu’une Ligue des Nations comme sélectionneur.