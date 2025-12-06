Mercato : Zidane avec Mbappé, une catastrophe est déjà annoncée !

Alexis Brunet

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera sa place à la tête de l’équipe de France, probablement à Zinédine Zidane. Souvent critiqué par le passé par certains observateurs, le départ de l’ancien entraîneur de l’OM serait loin d’être une bonne nouvelle pour les Bleus, à en croire Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc.

Dans quelques mois, l’équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps l’a annoncé depuis un moment déjà, il laissera sa place à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le champion du monde sera donc resté 14 ans à la tête des Bleus et le nom de son successeur est loin d’être un mystère.

Zidane est le grand favori Même si pour le moment rien n’est encore officiel, tout porte à croire que Zinédine Zidane sera le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien joueur du Real Madrid a plusieurs fois affirmé sa volonté de prendre la tête des Bleus et sa future association avec Kylian Mbappé fait déjà saliver plus d’un observateur.