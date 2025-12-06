Clash avec une autre star : Zidane règle ses comptes dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sortie en demi-finale de l'Euro 1996 en Angleterre, l'équipe de France avait donc échoué d'un rien au titre. Et l'ambiance n'était visiblement pas au beau fixe à cette époque entre Youri Djorkaeff et Zinedine Zidane à cette époque, puisque le meneur de jeu des Bleus avait clashé son coéquipier dans une interview.

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE durant l'été 1996, soit quelques jours après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro contre la République Tchèque, Zinedine Zidane avait tenu à régler ses comptes ! Alors que son niveau au cours de la compétition avait été pointé du doigt, l'ancien meneur de jeu n'avait vraisemblablement pas apprécié les propos de Youri Djorkaeff, une autre star des Bleus à cette époque, et il l'a fait savoir.

« Quand je vois certaines déclarations... » « J'ai été moins bon, et peut-être que dans la tête de certains les choses ont changé. Cela ne veut pas dire que Djorkaeff a été extraordinaire. Il ne faut pas toujours mettre la faute sur un seul joueur. Dans le foot il faut être solidaire. Il faut l'être quand l'équipe est bonne, et l'être encore quand l'équipe est moins bonne. Moi, je reconnais mes erreurs. Quand je vois certaines déclarations... Moi, je ne peux pas parler d'untel ou untel, ce n'est pas ma façon de voir le foot. On est un groupe, on est bons tous ensemble, on est mauvais tous ensemble », avait sèchement lâché Zinedine Zidane, avant de clairement laisser entendre qu'il pointait bel et bien Djorkaeff du doigt.