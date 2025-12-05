Zidane et le geste que personne n’attendait avec son épouse !

Depuis plus de 30 ans, Zinedine Zidane partage sa vie avec sa femme Véronique, avec laquelle il s’est marié en 1994. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, l’ancien entraîneur du Real Madrid s’était confié sur leur relation, lui qui encore aujourd’hui écrit des petits mots manuscrits à son épouse.
Que ce soit à Cannes, à Bordeaux, à Turin ou à Madrid, Zinedine Zidane a toujours eu son épouse Véronique à ses côtés. Après s’être rencontrés en 1989, ils se sont mariés en 1994 et ont eu quatre enfants : Enzo, Luca, Théo et Elyaz. S’occuper de sa famille est aujourd’hui ce qui comble celui dont on attend encore le retour depuis son départ du Real Madrid en 2021.
« Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi »
« J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi », confiait Zinedine Zidane dans une interview accordée à Madame Figaro l’année dernière.
« J'aime bien écrire des petits mots à mon épouse »
Au cours de cet entretien, Zidane s’est également livré sur sa relation avec son épouse, révélant : « J'aime bien écrire des petits mots à mon épouse. Ça devient presque original aujourd'hui parce qu'avec le téléphone, on n'a plus tendance à écrire. Pourtant, un mot écrit à la main, ça fait toujours effet et plaisir. Je l'avoue, mon écriture n'est pas la plus belle, ni la plus fantastique, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est le geste et ce que vous mettez dedans. »