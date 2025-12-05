Zidane et le geste que personne n’attendait avec son épouse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis plus de 30 ans, Zinedine Zidane partage sa vie avec sa femme Véronique, avec laquelle il s’est marié en 1994. Dans un entretien accordé à Madame Figaro, l’ancien entraîneur du Real Madrid s’était confié sur leur relation, lui qui encore aujourd’hui écrit des petits mots manuscrits à son épouse.

Que ce soit à Cannes, à Bordeaux, à Turin ou à Madrid, Zinedine Zidane a toujours eu son épouse Véronique à ses côtés. Après s’être rencontrés en 1989, ils se sont mariés en 1994 et ont eu quatre enfants : Enzo, Luca, Théo et Elyaz. S’occuper de sa famille est aujourd’hui ce qui comble celui dont on attend encore le retour depuis son départ du Real Madrid en 2021.

« Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi » « J'ai été joueur, j'ai été entraîneur, et j'ai toujours été touche à tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m'occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi », confiait Zinedine Zidane dans une interview accordée à Madame Figaro l’année dernière.