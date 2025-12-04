Zinedine Zidane, la nouvelle aventure excitante !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera les rênes de l'équipe de France. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Si rien n'est encore officiel, l'ancien entraîneur du Real Madrid est attendu par tout le monde. A commencer par Daniel Riolo, excité à l'idée de voir les Bleus version Zidane.

Dernièrement, Zinedine Zidane ne cachait plus son rêve : entraîner l'équipe de France. Ça tombe bien, la place va se libérer en 2026 avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde. Zizou est ainsi désigné aujourd'hui comme le grand favori pour reprendre les Bleus. Et Daniel Riolo est d'ores et déjà impatient à l'idée de voir ça...

Zidane futur sélectionneur des Bleus Interrogé par So Foot, Daniel Riolo s'est exprimé sur l'équipe de France avec Zinedine Zidane à sa tête. C'est alors qu'il a expliqué : « Avec Zidane comme sélectionneur des Bleus, l’équipe de France jouera évidemment super bien et elle gagnera fastoche l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030 ? Je ne sais pas qui a dit qu’on gagnerait fastoche avec lui, mais je vois l’idée... »