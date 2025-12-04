Zinedine Zidane, la nouvelle aventure excitante !

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera les rênes de l'équipe de France. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Si rien n'est encore officiel, l'ancien entraîneur du Real Madrid est attendu par tout le monde. A commencer par Daniel Riolo, excité à l'idée de voir les Bleus version Zidane.
Dernièrement, Zinedine Zidane ne cachait plus son rêve : entraîner l'équipe de France. Ça tombe bien, la place va se libérer en 2026 avec le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde. Zizou est ainsi désigné aujourd'hui comme le grand favori pour reprendre les Bleus. Et Daniel Riolo est d'ores et déjà impatient à l'idée de voir ça...
Zidane futur sélectionneur des Bleus
Interrogé par So Foot, Daniel Riolo s'est exprimé sur l'équipe de France avec Zinedine Zidane à sa tête. C'est alors qu'il a expliqué : « Avec Zidane comme sélectionneur des Bleus, l’équipe de France jouera évidemment super bien et elle gagnera fastoche l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030 ? Je ne sais pas qui a dit qu’on gagnerait fastoche avec lui, mais je vois l’idée... »
« J’ai envie de voir »
« Que ça plaise aux gens, qu’on ait besoin d’une vague de fraîcheur, qu’on ait besoin d’un autre discours et que ça excite de voir les Bleus jouer avec Zidane, alors oui ! Mais quel sera le résultat, je ne sais pas. J’ai envie de voir. On a tous envie de passer à autre chose et de voir », a ajouté Daniel Riolo.