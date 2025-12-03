Zidane : Son ex confirme sa nouvelle histoire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation du Real Madrid, Antonio Blanco est un ex-protégé de Zinedine Zidane qui l'avait eu sous ordres au sein du club merengue. Et le milieu de terrain espagnol, qui évolue aujourd'hui du côté d'Alavés, en garde un excellent souvenir et confirme la probabilité que Zidane devienne le prochain sélectionneur de l'équipe de France.

Zinedine Zidane en équipe de France, c'est confirmé ? Dans un entretien accordé à Flashcore, Antonio Blanco déclare à flamme à son ancien coach du Real Madrid. Et le milieu de terrain de 25 ans, qui évolue désormais au Deportivo Alavés, confirme la probabilité de le voir nommé au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain en lieu et place de Didier Deschamps.

« J’ai une affection particulière pour lui » Antonio Blanco confie dans un premier temps tout le bien qu'il pense de Zinedine Zidane : « Je me souviens de lui comme d’un entraîneur proche de ses joueurs, qui savait très bien gérer le groupe. J’ai une affection particulière pour lui, car il m’a permis de débuter, ce qui n’est jamais facile dans l’équipe première. Il m’a aussi donné de la continuité sur plusieurs matches, surtout en fin de Liga, alors qu’ils jouaient le titre et qu’il a fait confiance à des jeunes. J’ai aussi joué avec son fils Théo en Castilla, pour qui j’ai beaucoup d’affection également. C’est une famille très humble, avec de belles valeurs auxquelles je m’identifie beaucoup », indique Blanco.