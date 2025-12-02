Zidane signe, c'est la folie au Real Madrid !

Cela va bientôt faire 10 années que Zinedine Zidane a déposé ses valises au Real Madrid pour son premier mandat d'entraîneur principal. Luka Modric a fait partie intégrante des passages de « Zizou » sur le banc de la Casa Blanca. En plus de son « aura » évidente, la passion de Zidane a laissé Modric sans voix comme il l'explique en interview.
Presque 10 ans après avoir disputé le dernier match de sa carrière au Real Madrid, Zinedine Zidane signait son retour sur le banc de touche avec la position d'entraîneur principal en janvier 2016. Une arrivée dans un vestiaire peuplé de stars dont Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema ou encore Luka Modric. Ce dernier n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a fallu évoquer la nomination d'une des icônes du Real Madrid en tant qu'entraîneur où il a consolidé sa légende avec triplé consécutif en Ligue des champions entre 2016 et 2018.
«Il dégageait une aura particulière»
« Trois Ligues des champions d’affilées… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l'équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l'effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes ». a confié Luka Modric dans un premier temps à (Ne)Uspjeh prvaka.
«Il est honnête et direct comme Mourinho»
Parti du Real Madrid pour rejoindre l'AC Milan à la dernière intersaison à l'aube de ses 40 ans, Luka Modric a pu avoir Zinedine Zidane à trois reprises pendant ses 12 ans au Real Madrid. En tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti notamment lors de La Decima en 2014 puis en tant qu'entraîneur principal entre 2016 et 2018 ainsi qu'entre 2019 et 2021. De quoi laisser un excellent souvenir au Croate. « Cette période passée avec lui fut exceptionnelle. Il jouait parfois avec nous à l'entraînement. Il ne courait pas beaucoup, mais sa qualité était incroyable. Il est honnête et direct comme Mourinho ».