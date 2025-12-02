Zidane signe, c'est la folie au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela va bientôt faire 10 années que Zinedine Zidane a déposé ses valises au Real Madrid pour son premier mandat d'entraîneur principal. Luka Modric a fait partie intégrante des passages de « Zizou » sur le banc de la Casa Blanca. En plus de son « aura » évidente, la passion de Zidane a laissé Modric sans voix comme il l'explique en interview.

Presque 10 ans après avoir disputé le dernier match de sa carrière au Real Madrid, Zinedine Zidane signait son retour sur le banc de touche avec la position d'entraîneur principal en janvier 2016. Une arrivée dans un vestiaire peuplé de stars dont Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema ou encore Luka Modric. Ce dernier n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a fallu évoquer la nomination d'une des icônes du Real Madrid en tant qu'entraîneur où il a consolidé sa légende avec triplé consécutif en Ligue des champions entre 2016 et 2018.

«Il dégageait une aura particulière» « Trois Ligues des champions d’affilées… son arrivée dans le vestiaire était incroyable. On le regardait comme des enfants. On lui parlait, on s’entraînait avec lui. En tant qu’adjoint d’Ancelotti, il était réservé, mais en tant qu’entraîneur principal, phénoménal. Il dégageait une aura particulière, il connaissait le football sur le bout des doigts. Il savait exactement ce dont l'équipe avait besoin, il avait perçu les qualités de chacun, il était exigeant, il faisait beaucoup tourner l'effectif, car il avait confiance en tous. Cela se voyait dans ses actes ». a confié Luka Modric dans un premier temps à (Ne)Uspjeh prvaka.