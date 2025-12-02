Zidane : La déclaration d’amour à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid pendant six ans, Roberto Carlos semble avoir énormément apprécié la compagnie de l'ex star de l'équipe de France. Et le champion du Monde brésilien ne manque pas de lui rendre hommage dans un podcast à l'étranger.

Au début des années 2000, le Real Madrid avait réussi à composer une équipe de Galactiques composée notamment de Ronaldo, Luis Figo, David Beckham, Roberto Carlos ou encore Zinedine Zidane. Interrogé dans le podcast de John Obi Mikel, «The Obi One podcast», Roberto Carlos se confie assez longuement sur cette période et déclare notamment sa flamme à Zidane.

« Zidane était différent » « Tout ce que faisait Zidane était un spectacle. Il était comme un danseur de ballet. Il était différent. Je le côtoyais tous les jours. Il était un exemple et je lui suis très reconnaissant pour toutes les occasions qu'il m'a offertes de marquer. J'ai fait la passe sur ce fameux but en finale sans même savoir qu'il était là. C'était une passe vraiment ratée », indique l'ancien latéral gauche brésilien du Real Madrid, qui garde donc un bon souvenir de Zinedine Zidane.