Zidane à l’étranger : C’est fini pour l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a terminé sa carrière de joueur et sa belle histoire en équipe de France en disputant la Coupe du Monde 2006, qui se jouait à l'étranger et plus précisément en Allemagne. D'ailleurs, selon son ancien coéquipier Frank Leboeuf, c'est à l'occasion de ce Mondial outre-Rhin que Zidane a atteint le meilleur niveau de toute sa carrière.

En fin de saison 2005-2006, Zinedine Zidane avait pris sa décision et elle était irrévocable : le meneur de jeu du Real Madrid décidait de mettre un terme à sa carrière de joueur, et il a opté pour une fin bien particulière. En effet, c'est en se rendant en Allemagne afin de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France que Zidane allait tirer sa révérence. Tout le monde se souvient de la fin tragique avec son expulsion et la défaite en finale contre l'Italie, mais de son côté, Frank Leboeuf estime que 2006 était le prime de Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Bien plus qu'en 1998...

Zidane très moyen en 98 Il y a quelques années, dans l'émission Le Vestiaire sur RMC, Leboeuf se confiait sans détour à ce sujet : « Après son Euro moyen en 1996, il n’y a pas de matchs officiels car on est qualifiés directement pour la Coupe du Monde 1998. On ne sait pas sur quel pied danser. Il commence la Coupe du Monde, il n’est pas mauvais, mais il est pas non plus ce qu’on connaît de Ziz… », a expliqué l'ancien défenseur de l'équipe de France sur le rendement assez moyen de Zidane durant la Coupe du Monde 1998.