Kylian Mbappé déclenche une polémique : Le nom du coupable est balancé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une nouvelle fois, Kylian Mbappé est au coeur d'une polémique. La raison ? Un voyage à Dubaï alors que l'attaquant de l'équipe de France avait été dispensé du voyage en Azerbaïdjan pour cause de cheville douloureuse. Mbappé se retrouve ainsi sévèrement attaqué, mais voilà que tout cela serait de la faute de Didier Deschamps.

En battant l'Ukraine, l'équipe de France s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Ainsi, la rencontre suivante face à l'Azerbaïdjan n'avait plus d'enjeu. Par conséquent, Didier Deschamps avait décidé de libérer Kylian Mbappé, expliquant cela à cause de la cheville douloureuse de son capitale. Le Madrilène n'a donc pas fait le voyage à Bakou, mais voilà qu'il s'est envolé... pour Dubaï afin de passer du bon temps. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une polémique et que les critiques pleuvent sur Mbappé.

« Tout ça est de la faute de Deschamps » Prenant position dans cette affaire Kylian Mbappé, Pierre Ménès a lui pointé du doigt Didier Deschamps et sa communication. Accusant ainsi le sélectionneur de l'équipe de France, le journaliste sportif a expliqué sur Youtube : « Mon avis, c'est que tout ça est de la faute de Deschamps. Il n'avait qu'une ou deux phrases à dire et il n'y avait plus de problème. Il suffisait qu'il aille devant la presse et dire : "Compte tenu du fait que nous sommes qualifiés, j'ai décidé de laisser Mbappé au repos". Quand il est au repos, il fait ce qu'il veut ».