Zidane - «Je vais abandonner» : L'annonce choc !

C'est officiel depuis plusieurs mois, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur à l'issue de la Coupe du monde. Et alors que Zinedine Zidane est l'immense favori pour succéder à l'actuel entraîneur des Bleus, Rolland Courbis estime que la stratégie de Deschamps est très intelligente.

Depuis quelques mois, Didier Deschamps a d'ores-et-déjà acté son départ de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde. Zinedine Zidane va très probablement le remplacer, et Rolland Courbis estime que le sélectionneur des Bleus a bien manigancé son coup.

Deschamps, le gros coup de com' « Si j’ai la sensation que les choses devraient bien se passer pour Zinedine Zidane ? Je ne vais pas répondre à côté de ta question mais je vais répondre un petit peu différemment. Zizou sélectionneur, c’est un Zizou qui va remplacer Didier Deschamps. Didier Deschamps c’est 14 ans sélectionneur. Didier Deschamps c’est quelqu’un qui a, une fois de plus, la malice compte tenu que tout le monde était contre lui 24 heures sur 24. Il a dit "Je vais vous soulager, je vais abandonner ce poste-là, pas dans 15 jours mais dans un an et demi". Tout le monde a soufflé en disant qu’on n’allait plus le voir. Je pense que cette réaction est sévère mais une fois de plus, il a eu la tranquillité », estime-t-il sur la chaîne YouTube de Colinterview, avant de poursuivre.