Zidane avec Mbappé : L’offre que personne n’a vu venir !

Kylian Mbappé attend Zinedine Zidane en équipe de France de par son statut de capitaine des Bleus. Néanmoins, les rumeurs fusent en Espagne sur les tensions entre Xabi Alonso et son vestiaire du Real Madrid. Si bien qu’il est déjà question d’un retour de Zidane de manière temporaire à la Casa Blanca. Explications.

Zinedine Zidane est inactif depuis son deuxième départ du Real Madrid en tant que coach en mai 2021. Le champion du monde 98 attend patiemment son heure pour hériter des rênes de l’équipe de France A après la Coupe du monde 2026 moment où le contrat de Didier Deschamps avec la Fédération française de football arrivera à expiration. « DD » a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il s’en ira quelle que soit l’issue du Mondial. Zidane prêt à le remplacer ?

Zidane à la place de Deschamps en équipe de France ? : «Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent» Philippe Diallo, en sa qualité de président de la Fédération française de football, n’a pas fait la grande annonce tant attendue par les fans de Zinedine Zidane en interview pour L’Équipe vendredi dernier. « On verra bien en juillet. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l'ai dit, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français, ce qu'il a aussi démontré en tant qu'entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, on va préparer la Coupe du monde ».