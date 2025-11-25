Moment fort à Marseille : Zidane est attaqué !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’une marche blanche était organisée samedi à Marseille en hommage à Mehdi Kessaci, frère du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci, assassiné le 13 novembre dernier, plusieurs personnalités avaient répondu à l’appel, notamment le président de l’OM, Pablo Longoria. La journaliste Apolline de Malherbe a en revanche regretté l’absence de certaines figures de la ville, comme Zinedine Zidane.

Samedi, le président de l’OM, Pablo Longoria, faisait partie des 6 000 personnes réunies à Marseille pour la marche blanche en hommage à Mehdi Kessaci. Frère d’Amine Kessaci, militant écologiste engagé contre le narcotrafic, il a été assassiné le 13 novembre dernier.

« Où étaient les figures de Marseille, Jul, Soprano, Zidane, Redouane Bougheraba ? » Plusieurs personnalités politiques avaient fait le déplacement, mais pas des figures de la ville de Marseille, comme Zinedine Zidane ou les rappeurs Jul et Soprano. Ce qu’a regretté la journaliste Apolline de Malherbe, estimant que cela aurait pu donner encore plus d’importance à ce moment.