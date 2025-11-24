OM : Drame à Marseille, le geste inattendu de Pablo Longoria !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi était organisée une marche blanche à Marseille, en hommage à Mehdi Kessaci, frère d’Amine Kessaci, militant écologiste et engagé dans la lutte contre le narcotrafic, assassiné le 13 novembre dernier. Plusieurs personnalités, notamment politiques, étaient présentes, et même Pablo Longoria, alors que le président de l’OM ne devait pas être là.

Une dizaine de jours après l’assassinat de Mehdi Kessaci, 6 000 personnes se sont réunies samedi 22 novembre à Marseille. Une marche blanche était organisée pour rendre hommage au frère d’Amine Kessaci, militant écologiste engagé dans la lutte contre le narcotrafic, avec notamment la présence de Pablo Longoria.

Longoria présent à l’homme pour Mehdi Kessaci Comme indiqué par La Provence, vendredi, l’entourage du président de l’OM avait pourtant fait savoir qu’il ne serait pas là, mais que le club serait représenté. Le dirigeant espagnol a finalement répondu lui-même à l’appel, tout en discrétion, lunettes de soleil et casquette sur la tête. En conférence de presse vendredi dernier, Geoffrey Kondgobia et Roberto De Zerbi avaient tous les deux évoqué ce sujet en conférence de presse. « J'entends tout, je suis tout. Je suis au courant, je connais bien cette histoire. Cela m'attriste, car ces choses ne devraient pas arriver », a déclaré l’entraîneur de l’OM.