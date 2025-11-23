Nouveau joueur à l’OM : Le grand changement est confirmé pour Greenwood !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son apport offensif n’est pas à remettre en question, il a beaucoup été reproché à Mason Greenwood son implication sur les phases défensives. Un point sur lequel l’attaquant de l’OM fait des efforts cette saison. Comme il l’a expliqué, l’Anglais a pris conscience que cela était important et a beaucoup travaillé l’été dernier pour progresser.

Souvent très exigeant avec lui, Roberto De Zerbi a salué la progression de Mason Greenwood vendredi, après la victoire de l’OM face à l’OGC Nice (1-5) : « Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet. »

« S’il continue à passer des caps, c’est lui le premier qui en bénéficiera » « Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans. L’année dernière était sa première vraie saison complète, à Marseille, dans un club avec beaucoup d’attentes. Il a marqué plus de vingt buts, il a été important et a souvent bien joué. Cette saison, il est encore plus habitué au maillot, à nos demandes. Il est bien entouré, il a une famille solide. C’est un garçon intelligent qui comprend très vite. Le Greenwood de l’an dernier suffisait déjà, mais s’il continue à passer des caps, c’est lui le premier qui en bénéficiera », a ajouté Roberto De Zerbi.