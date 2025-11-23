Un nouveau Greenwood est arrivé à l’OM : Roberto De Zerbi confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse vendredi soir après la large victoire contre l’OGC Nice (5-1), Roberto De Zerbi s’est prononcé sur le niveau actuel de Mason Greenwood. Et l’entraîneur de l’OM assure que c’est une nouvelle version de son joueur qu’il voit cette saison en rapport à l’année dernière.

Après une première saison prometteuse mais lors de laquelle il avait été critiqué pour son investissement, Mason Greenwood semble s'être métamorphosé cette saison. C'est un nouveau Greenwood que l'OM a récupéré comme s'en réjouit Roberto De Zerbi après la victoire de l'OGC Nice (5-1).

De Zerbi salue l'évolution de Greenwood « Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet », lâche l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.