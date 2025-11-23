Un nouveau Greenwood est arrivé à l’OM : Roberto De Zerbi confirme !

Présent en conférence de presse vendredi soir après la large victoire contre l’OGC Nice (5-1), Roberto De Zerbi s’est prononcé sur le niveau actuel de Mason Greenwood. Et l’entraîneur de l’OM assure que c’est une nouvelle version de son joueur qu’il voit cette saison en rapport à l’année dernière.
Après une première saison prometteuse mais lors de laquelle il avait été critiqué pour son investissement, Mason Greenwood semble s'être métamorphosé cette saison. C'est un nouveau Greenwood que l'OM a récupéré comme s'en réjouit Roberto De Zerbi après la victoire de l'OGC Nice (5-1).
De Zerbi salue l'évolution de Greenwood
« Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet », lâche l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de poursuivre.
«Je pense que c’est d’abord mental»
« Il ne faut pas oublier qu’il a eu deux saisons quasiment à l’arrêt alors qu’il n’a que 24 ans. L’année dernière était sa première vraie saison complète, à Marseille, dans un club avec beaucoup d’attentes. Il a marqué plus de vingt buts, il a été important et a souvent bien joué. Cette saison, il est encore plus habitué au maillot, à nos demandes. Il est bien entouré, il a une famille solide. C’est un garçon intelligent qui comprend très vite. Le Greenwood de l’an dernier suffisait déjà, mais s’il continue à passer des caps, c’est lui le premier qui en bénéficiera », ajoute Roberto De Zerbi.