L'OM annonce un gros renfort !

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois beaucoup changé, avec une douzaine de recrues qui est arrivée. C’est notamment le cas de Timothy Weah, dont le passé au Paris Saint-Germain a fait parler, mais qui semblé définitivement avoir trouvé sa place dans le dispositif de Roberto De Zerbi.

Ça va beaucoup mieux à Marseille. Après un mois d’octobre très compliqué, l’OM a relevé la tête avec une nouvelle victoire en Ligue 1 face au voisin de l’OGC Nice (1-5). Un succès qui permet à Roberto De Zerbi et ses hommes de passer devant le PSG et de prendre momentanément la première place du Championnat.

« C’est un joueur très important » C’est surtout grâce à certains joueurs que l’OM a pu se relancer, avec notamment un Timothy Weah qui semble déjà faire l’unanimité. « C’est un joueur très important. Il nous a beaucoup manqué après sa blessure surtout contre l’Atalanta. Il a des caractéristiques uniques » a expliqué Roberto De Zerbi, en conférence de presse.