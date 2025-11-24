Real Madrid : Kylian Mbappé s'enfonce, la galère continue !

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé était impitoyable devant les buts adverses. Avant le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, le numéro 10 du Real Madrid avait marqué à chaque journée de Liga. Muet juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a enchainé avec un deuxième match sans faire trembler les filets adverses, et ce, sur la pelouse d'Elche.
Kylian Mbappé a réalisé un début de saison 2025-2026 tonitruant avec le Real Madrid, surtout en Liga. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso a marqué à tous les matchs lors des onze premières journées du championnat espagnol.
Mbappé a marqué lors des 11 premières journées de Liga
Depuis le 9 novembre, la série de Kylian Mbappé est terminée. Alors que le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0), le capitaine de l'équipe de France n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Augusto Batalla. Et malheureusement pour Kylian Mbappé, il vient d'enchainer un deuxième match de Liga sans marquer.
Liga : Mbappé est muet depuis deux matchs
Pour le compte de la treizième journée du championnat d'Espagne, le Real Madrid a affronté Elche au Stade Martínez-Valero ce dimanche. Toutefois, les hommes de Xabi Alonso n'ont pas pu faire mieux qu'un résultat nul (2-2). Si Dean Huijsen et Jude Bellingham ont marqué, ce n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Reste à savoir si l'attaquant de 26 ans retrouvera le chemin du but ce dimanche soir à Gérone.