Real Madrid : Kylian Mbappé s'enfonce, la galère continue !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé était impitoyable devant les buts adverses. Avant le déplacement sur la pelouse du Rayo Vallecano, le numéro 10 du Real Madrid avait marqué à chaque journée de Liga. Muet juste avant la trêve internationale, Kylian Mbappé a enchainé avec un deuxième match sans faire trembler les filets adverses, et ce, sur la pelouse d'Elche.

Kylian Mbappé a réalisé un début de saison 2025-2026 tonitruant avec le Real Madrid, surtout en Liga. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso a marqué à tous les matchs lors des onze premières journées du championnat espagnol.

Mbappé a marqué lors des 11 premières journées de Liga Depuis le 9 novembre, la série de Kylian Mbappé est terminée. Alors que le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0), le capitaine de l'équipe de France n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Augusto Batalla. Et malheureusement pour Kylian Mbappé, il vient d'enchainer un deuxième match de Liga sans marquer.