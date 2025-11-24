Annonce choc en Espagne, révolution pour Kylian Mbappé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le Real Madrid a concédé le match nul sur la pelouse d’Elche (2-2). Une troisième rencontre consécutive sans victoire pour les Merengue, qui fragilise notamment la position de Xabi Alonso. Le coach de Kylian Mbappé commence à inquiéter la presse espagnole, qui n’hésite pas à le critiquer ouvertement.

Une situation délicate pour Kylian Mbappé et le Real Madrid. Auteur d’un très bon début de saison, l’attaquant français n’a plus marqué depuis trois rencontres. Et forcément, cela se ressent dans le rendement offensif de la formation de Xabi Alonso, qui ce dimanche, a été tenue en échec sur la pelouse d’Elche (2-2).

Le Real Madrid en galère Après la défaite contre Liverpool en Ligue des Champions (1-0) puis le nul contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid n’avance plus. Outre Kylian Mbappé qui reste en jambes, c’est davantage le rôle de Xabi Alonso qui est pointé du doigt par la presse espagnole dans cette méforme madrilène. Suite à ce nouveau coup d’arrêt, certains journalistes n’ont pas mâché leurs mots.