Kylian Mbappé : Il plaque tout, c'est le choc

Michael Olise (23 ans) est l'une des forces offensives phares de l'équipe de France depuis quelques mois. Cela fait un peu plus d'un an que le gamin de Londres a fêté sa première sélection avec les Bleus. Un choix fort et décalé par rapport à son enfance en Angleterre que Kylian Mbappé a salué sur les antennes de TF1.

Depuis la trêve internationale de septembre 2024, Michael Olise porte le maillot de l'équipe de France A. Et ce, après avoir fait ses classes avec les Espoirs ou encore les U18. Le natif de Londres avait plusieurs options pour la sélection nationale. A commencer par l'Angleterre, mais aussi l'Algérie et le Nigeria. Finalement, Olise a opté pour la France.

«Il a grandi en Angleterre» Une décision lourde de sens aux yeux de son capitaine Kylian Mbappé pour la simple et bonne raison que le changement de culture est assez important par rapport à ses racines anglaises. « Il s'est vraiment imprégné de la culture. Elle était quand même assez nouvelle pour lui puisqu'il a grandi en Angleterre. Je trouve que c'est tout à son honneur, ça montre aussi son investissement. Il a vraiment envie de porter ce maillot, qu'il a envie de gagner le cœur des Français et de laisser une trace en équipe de France ». a affirmé l'attaquant des Bleus à Téléfoot.