Clash avec Kylian Mbappé : Il tire la sonnette d’alarme !

Après la victoire de la France contre l'Ukraine, Didier Deschamps avait décidé de dispenser Kylian Mbappé du voyage en Azerbaïdjan en raison d’une douleur à la cheville. Alors qu’on pensait que le capitaine allait rentrer à Madrid, voilà qu'il s’est rendu à Dubaï. De quoi déclencher une vive polémique et certains n’ont pas manqué de tirer la sonnette d’alarme, prévenant de possibles tensions entre Mbappé et le reste du vestiaire des Bleus.

Voilà une nouvelle polémique avec Kylian Mbappé ! Dispensé du voyage en Azerbaïdjan avec l’équipe de France, sous prétexte d’une douleur à la cheville, le capitaine des Bleus s’est envolé… pour Dubaï. Forcément, ça ne passe pas auprès de nombreux observateurs. Et de ses coéquipiers en équipe de France ? A en croire Sydney Govou, il faut se méfier de possibles tensions entre Mbappé et les autres internationaux.

« Si les coéquipiers sont un peu jaloux, ça peut grincer… » « Moi ce qui me dérange le plus, c’est rapport aux coéquipiers. Ça reste le coéquipier. Le passe-droit, il faut être sûr de le donner aux bonnes personnes. Si les coéquipiers sont un peu jaloux, ça peut grincer lors des prochaines sélections. Peut-être que Maignan dans quelques jours va se plaindre. On parle de Mbappé, aujourd’hui il a assez de crédit par rapport à ses coéquipiers. Mais bon, c’est assez fragile. Ça dépend des résultats et de ses performances; Tant qu’il marquera des buts, ses coéquipiers ne diront rien, mais à un moment donné, ça peut grincer », a d’abord expliqué l’ancien joueur de l’OL.