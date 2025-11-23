Hakimi et le Real Madrid, les retrouvailles surprises !

En pleine convalescence après sa grave blessure à la cheville survenue le 4 novembre dernier face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a retrouvé le Real Madrid ce dimanche soir. Le latéral gauche du PSG était présent à Elche, où les Merengue étaient en déplacement pour le compte de la 13e journée de Liga.
Tenu en échec par le Rayo Vallecano (0-0) avant la trêve internationale, le Real Madrid a de nouveau lâché des points ce dimanche soir. En déplacement sur la pelouse d’Elche (2-2), la Casa Blanca a été menée deux fois au score, avant d’égaliser dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Jude Bellingham.
Hakimi à Elche pour assister au match du Real Madrid
Une rencontre disputée sous les yeux d’un invité de marque : Achraf Hakimi. En effet, le joueur du PSG était présent dans les tribunes du stade Martinez Valero pour assister au match opposant Elche et le Real Madrid, où il a été formé, avant de partir au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan et enfin au PSG.
« Je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN »
Gravement blessé à la cheville le 4 novembre dernier en Ligue des champions contre le Bayern Munich (1-2), l’international marocain (88 sélections) est en pleine rééducation et espère être remis à temps pour disputer la CAN. « Ça va beaucoup mieux. L’inflammation a diminué, ça va beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait pas mal. Je suis positif, je suis concentré, je continue de travailler fort avec cet objectif d’arriver bien à la CAN », a confié Achraf Hakimi à Canal+.