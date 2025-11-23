Hakimi et le Real Madrid, les retrouvailles surprises !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine convalescence après sa grave blessure à la cheville survenue le 4 novembre dernier face au Bayern Munich en Ligue des champions, Achraf Hakimi a retrouvé le Real Madrid ce dimanche soir. Le latéral gauche du PSG était présent à Elche, où les Merengue étaient en déplacement pour le compte de la 13e journée de Liga.

Tenu en échec par le Rayo Vallecano (0-0) avant la trêve internationale, le Real Madrid a de nouveau lâché des points ce dimanche soir. En déplacement sur la pelouse d’Elche (2-2), la Casa Blanca a été menée deux fois au score, avant d’égaliser dans les toutes dernières minutes grâce à un but de Jude Bellingham.

Hakimi à Elche pour assister au match du Real Madrid Une rencontre disputée sous les yeux d’un invité de marque : Achraf Hakimi. En effet, le joueur du PSG était présent dans les tribunes du stade Martinez Valero pour assister au match opposant Elche et le Real Madrid, où il a été formé, avant de partir au Borussia Dortmund, à l’Inter Milan et enfin au PSG.