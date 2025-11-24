Furieux, Kylian Mbappé craque en direct !

Amadou Diawara

Pour le compte de la treizième journée de Liga, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse d'Elche ce dimanche. Malheureusement pour les hommes de Xabi Alonso, ils ont été tenus en échec au Stade Martínez Valero. A l'issue de la partie, Kylian Mbappé a explosé, s'en prenant aux arbitres. Ce qui lui a valu un carton jaune.

Elche-Real : Mbappé a pesté contre les arbitres Opposé à Elche, le Real Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul (2-2). Par conséquent, les Merengue - qui sont toujours leaders de Liga - n'ont plus qu'un point d'avance sur le FC Barcelone.