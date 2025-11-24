Furieux, Kylian Mbappé craque en direct !

Pour le compte de la treizième journée de Liga, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse d'Elche ce dimanche. Malheureusement pour les hommes de Xabi Alonso, ils ont été tenus en échec au Stade Martínez Valero. A l'issue de la partie, Kylian Mbappé a explosé, s'en prenant aux arbitres. Ce qui lui a valu un carton jaune.
Ce dimanche, le Real Madrid avait rendez-vous avec Elche. En effet, les hommes de Xabi Alonso ont affronté les Franjiverdes sur la pelouse du Stade Martínez Valero. Toutefois, le Real Madrid n'a pas réussi à remporter cette rencontre comptant pour la treizième journée de Liga.
Elche-Real : Mbappé a pesté contre les arbitres
Opposé à Elche, le Real Madrid n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul (2-2). Par conséquent, les Merengue - qui sont toujours leaders de Liga - n'ont plus qu'un point d'avance sur le FC Barcelone.
Mbappé a écopé d'un carton jaune
Kylian Mbappé a été particulièrement agacé par le résultat final d'Elche-Real Madrid. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso s'est emporté après le coup de sifflet final du match. Furieux, Kylian Mbappé s'en est pris aux arbitres de la rencontre, se plaignant du temps additionnel, jugé trop court d'après AS. Pour rappel, les acteurs ont disputé huit minutes supplémentaires à l'issue du temps réglementaire. A la suite de son craquage, le capitaine de l'équipe de France a écopé d'un carton jaune.