Canal+ : Laure Boulleau s’en va, son gros projet !

En mars dernier était diffusé le premier documentaire de Laure Boulleau sur Canal+, intitulé « Pionnières au Japon ». L’objectif étant d’aller à la rencontre de femmes ayant réussi à se faire une place dans des univers profondément masculins. Après le Japon, c’est au Brésil que l’ancienne footballeuse internationale s’est rendue pour un nouvel épisode.

Après « 24h de Boulleau », Laure Boulleau s’est lancé dans un nouveau projet, « Pionnières », dont le premier épisode, diffusé en mars dernier, avait été tourné au Japon. Comme elle l’a expliqué sur le plateau du Canal Football Club, un deuxième est en préparation, cette fois-ci au Brésil.

« Je suis partie au Brésil pour aller rencontrer des femmes incroyables » « C’est un programme qui s’appelle Pionnières, qui s’intéresse à des femmes inspirantes dans des pays du monde. Après le Japon, je suis partie au Brésil pour aller rencontrer des femmes incroyables », a déclaré Laure Boulleau.