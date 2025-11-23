Canal+ : Laure Boulleau s’en va, son gros projet !

En mars dernier était diffusé le premier documentaire de Laure Boulleau sur Canal+, intitulé « Pionnières au Japon ». L’objectif étant d’aller à la rencontre de femmes ayant réussi à se faire une place dans des univers profondément masculins. Après le Japon, c’est au Brésil que l’ancienne footballeuse internationale s’est rendue pour un nouvel épisode.
« Je suis partie au Brésil pour aller rencontrer des femmes incroyables »
« C’est aussi profondément culturel et sociétal »
Dans un entretien accordé à Ouest-France en mars dernier, la consultante de Canal+ avait expliqué la genèse de ce documentaire : « Tout est parti d’un reportage que j’avais fait sur une équipe de football féminin en Arabie saoudite. J’avais aimé l’exercice, c’était vraiment sympa. C’était la première graine. Et puis, j’ai aussi une tendance à vouloir trouver de nouvelles choses à faire dans ma vie. Avec ce documentaire, c’est la première fois que ce n’est pas purement sportif, c’est aussi profondément culturel et sociétal. Je voulais essayer de faire quelque chose de mixte entre du sport, du voyage, et ces parcours inspirants de jeunes femmes. »