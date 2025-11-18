Canal+ : Laure Boulleau confirme son départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Consultante pour Canal+ depuis plusieurs années, Laure Boulleau est également à la tête d'un magazine depuis quelques mois. Il s'agit de l'inside "24h de Boulleau" pour lequel elle avait passé plusieurs jours à Sunderland. Elle présente également des documentaires comme Pionnières au Japon. Et pour l'épisode 2, elle sera au Brésil où elle va se rendre dans quelques jours.

Habitué à un rôle de consultante dans lequel elle est désormais très à l'aise sur Canal+, Laure Boulleau s'est vu confier de nouvelles missions sur la chaîne cryptée. L'ancienne joueuse du PSG présente effectivement un nouveau magazine intitulé "24h de Boulleau". Il s'agit d'un inside pour lequel elle a par exemple passer plusieurs jours à Sunderland pour le premier épisode. Mais elle s'occupe également de des documentaires comme Pionnières au Japon. Pour le deuxième, Laure Boulleau confirme qu'elle part au Brésil.

«Je vais partir au Brésil pour le deuxième opus» « Pour un défi, ça pourrait me faire plaisir. Mais ce qui me plaît vraiment, c’est l’inside, comme avec 24h de Boulleau, ou faire des documentaires, comme Pionnières au Japon, la saison dernière. Je vais partir au Brésil pour le deuxième opus », confie-t-elle dans une interview accordée à TéléCâble Sat Hebdo avant de poursuivre.