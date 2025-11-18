Erling Haaland : «Il m'a touché les fesses», la lourde accusation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La sélection norvégienne signe un deux sur deux face à l'Italie en cette campagne de qualification pour la Coupe du monde. Dimanche, Erling Haaland a pris à revers la défense italienne à deux reprises lors de la large victoire de la bande d'Haaland (4-1). Le tout, après avoir subi un épisode qui l'a déstabilisé avec Gianluca Mancini.

Erling Braut Haaland est en feu depuis le début de la saison. Que ce soit en club avec Manchester City ou bien en sélection avec la Norvège. Pendant cette trêve internationale de novembre, le serial buteur des Skyblues a encore frappé. A deux reprises face à l'Estonie et même tarif contre l'Italie à chaque fois sur les mêmes scores (4-1). Au total, Haaland a trouvé le chemin des filets 34 fois.

«À 1-1, il a commencé à me toucher les fesses» Contre l'Italie, Erling Braut Haaland a vécu une expérience assez inédite sur un terrain avec Gianluca Mancini. Le défenseur de la Roma et de la Squadra Azzurra a fait une action inappropriée auprès d'Haaland que le Norvégien a raconté à la télévision norvégienne. « À 1-1, il a commencé à me toucher les fesses, et je me suis dit: "Mais qu’est-ce qu’il fait ?" Alors, je me suis ressaisi et je lui ai dit: "Merci beaucoup pour la motivation, on y va !"».