Haaland - Mbappé : C’est la folie à l’étranger !

Erling Haaland a fait sensation dimanche soir à Milan en contribuant à la victoire de la Norvège face à l'Italie (4-1) avec un doublé. Avec 55 buts en seulement 48 sélections, le Norvégien égale le total de Kylian Mbappé avec l'équipe de France, mais en un nombre de matchs bien inférieur.

Ce dimanche soir à Milan, l’Italie, déjà presque assurée de devoir passer par les barrages pour espérer obtenir son billet pour la Coupe du monde en Amérique, a sombré contre la Norvège (1-4). Erling Haaland a encore frappé avec un doublé, portant son total de buts en sélection à 55, une performance historique.

Haaland frappe très fort En seulement 48 apparitions sous le maillot de la Norvège, Erling Haaland a donc atteint le cap des 55 buts, du jamais vu depuis Gerd Müller avec l'Allemagne en 1973 (60) comme le souligne StatsDuFoot sur son compte X.