Kylian Mbappé - Erling Haaland : La folie annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé à l'OL, Rayan Cherki a fini par quitter son cocon l'été dernier et c'est à Manchester City qu'il a fini par poser ses valises. Le jeune Français évolue donc dans une nouvelle équipe où il reçoit une exposition plus forte et les attentes ont évolué. Cherki a la chance de côtoyer Erling Haaland notamment et il a aussi fait ses débuts en Equipe de France cette année, où il a pu croiser Kylian Mbappé. Une chance énorme pour lui.

Recruté pour 35M€ à Manchester City l'été dernier, Rayan Cherki a passé un cap dans sa carrière. En intégrant un effectif où évolue Erling Haaland, le jeune Français pourra poursuivre sa progression vers les sommets. Cherki semble avoir réussi à son nouveau quotidien où il fréquente de grandes stars comme le Norvégien. Un monde fou comme il aime le décrire.

« Comment il est dans la vraie vie Haaland ? Il est dingue » Depuis des années, Erling Haaland fait beaucoup parler de lui en Europe. Le cyborg norvégien fait trembler les filets très régulièrement à tel point qu'il en est déjà à 30 buts depuis le début de la saison, en club ou en sélection. Rayan Cherki a la chance d'avoir plus d'intimité avec lui. « Il a senti cette particularité que j’ai à rigoler, à donner du plaisir aux gens. Comment il est dans la vraie vie Haaland ? Il est dingue » confie-t-il à Téléfoot.