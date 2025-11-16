Kylian Mbappé - Erling Haaland : La folie annoncée !

Formé à l'OL, Rayan Cherki a fini par quitter son cocon l'été dernier et c'est à Manchester City qu'il a fini par poser ses valises. Le jeune Français évolue donc dans une nouvelle équipe où il reçoit une exposition plus forte et les attentes ont évolué. Cherki a la chance de côtoyer Erling Haaland notamment et il a aussi fait ses débuts en Equipe de France cette année, où il a pu croiser Kylian Mbappé. Une chance énorme pour lui.
Recruté pour 35M€ à Manchester City l'été dernier, Rayan Cherki a passé un cap dans sa carrière. En intégrant un effectif où évolue Erling Haaland, le jeune Français pourra poursuivre sa progression vers les sommets. Cherki semble avoir réussi à son nouveau quotidien où il fréquente de grandes stars comme le Norvégien. Un monde fou comme il aime le décrire.
« Comment il est dans la vraie vie Haaland ? Il est dingue »
Depuis des années, Erling Haaland fait beaucoup parler de lui en Europe. Le cyborg norvégien fait trembler les filets très régulièrement à tel point qu'il en est déjà à 30 buts depuis le début de la saison, en club ou en sélection. Rayan Cherki a la chance d'avoir plus d'intimité avec lui. « Il a senti cette particularité que j’ai à rigoler, à donner du plaisir aux gens. Comment il est dans la vraie vie Haaland ? Il est dingue » confie-t-il à Téléfoot.
Haaland, Mbappé... Cherki n'en revient pas
Cette année, Rayan Cherki a fait ses débuts en Equipe de France et il a également pu côtoyer de près Kylian Mbappé, une autre grande star du football en Europe. « Mais tout joueur génial comme il est, comme Kylian est, comme je suis, on est tous un peu fou sur les bords. Il y a des choses que je fais qui le surprend, il y a des choses qu’il fait qui me surprend » avoue-t-il.