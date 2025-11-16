Mercato : L’incroyable jackpot proposé pour quitter l’ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la descente en Ligue 2, l’ASSE a réussi à garder ses grands noms. Sollicité, Lucas Stassin est donc resté dans le Forez. C’est ainsi qu’il a vu son salaire diminuer grandement avec cette relégation. Une grosse perte d’argent pour le Belge, qui aurait pourtant pu toucher le pactole s’il avait quitté Saint-Etienne lors du dernier mercato estival.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE voulait absolument continuer avec Lucas Stassin. Les Verts ont obtenu ce qu’ils voulaient. Il faut dire qu’ils avaient de grandes exigences pour lâcher le Belge. En effet, alors que les sollicitations ne manquaient pas pour Stassin, ciblé notamment par le Paris FC, le prix réclamé par l’ASSE a refroidi tout le monde.

« Il a eu des propositions à 10 fois, 15 fois ce qu’il gagne actuellement » Lucas Stassin est donc resté et le voilà aujourd’hui en Ligue 2 avec l’ASSE. De quoi impacter grandement son salaire. Mais cela aurait pu être totalement s’il avait quitté les Verts. En effet, pour Sacha Tavolieri, le père de Stassin a révélé : « Il a eu des propositions à 10 fois, 15 fois ce qu’il gagne actuellement, avec la descente, il gagne moitié moins que son salaire de la saison dernière ».