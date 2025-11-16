Mercato : L’incroyable jackpot proposé pour quitter l’ASSE !

Malgré la descente en Ligue 2, l’ASSE a réussi à garder ses grands noms. Sollicité, Lucas Stassin est donc resté dans le Forez. C’est ainsi qu’il a vu son salaire diminuer grandement avec cette relégation. Une grosse perte d’argent pour le Belge, qui aurait pourtant pu toucher le pactole s’il avait quitté Saint-Etienne lors du dernier mercato estival.
Comme le10sport.com vous l’avait révélé, malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE voulait absolument continuer avec Lucas Stassin. Les Verts ont obtenu ce qu’ils voulaient. Il faut dire qu’ils avaient de grandes exigences pour lâcher le Belge. En effet, alors que les sollicitations ne manquaient pas pour Stassin, ciblé notamment par le Paris FC, le prix réclamé par l’ASSE a refroidi tout le monde.
« Il a eu des propositions à 10 fois, 15 fois ce qu’il gagne actuellement »
Lucas Stassin est donc resté et le voilà aujourd’hui en Ligue 2 avec l’ASSE. De quoi impacter grandement son salaire. Mais cela aurait pu être totalement s’il avait quitté les Verts. En effet, pour Sacha Tavolieri, le père de Stassin a révélé : « Il a eu des propositions à 10 fois, 15 fois ce qu’il gagne actuellement, avec la descente, il gagne moitié moins que son salaire de la saison dernière ».
Un transfert avorté au Paris FC
Lucas Stassin aurait notamment pu rejoindre le Paris FC. Un transfert qui ne s’est finalement pas fait. A propos de cet échec, l’attaquant de l’ASSE avait fait savoir : « Rennes est venu, il y a eu plusieurs autres clubs intéressés. Puis, en toute fin de mercato, c’était le Paris FC et c’est devenu assez concret. Mais les négociations n’ont malheureusement pas abouti. L’offre a été refusée parce que les dirigeants de Saint-Étienne demandaient un très gros montant étant donné qu’ils ont les ambitions de remonter très vite en Ligue 1. Ils voulaient me garder ».