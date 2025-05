EXCLU - Mercato : L’ASSE tente le coup pour… Stassin !

Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va avoir du mal à conserver ses jeunes talents. Mais selon nos informations, les dirigeants stéphanois tentent de convaincre Lucas Stassin de rester.

Avec 12 buts et 4 passes décisives pour sa première saison en Ligue 1, le jeune Lucas Stassin a répondu à toutes les attentes placées en lui par l’ ASSE. L’attaquant belge, plus gros transfert de l’histoire du club avec 10 millions d’euros investis l’été dernier) voit toutefois son avenir devenir un sujet dans le Forez. La descente en Ligue 2 ne correspond pas vraiment à ses plans de carrière. Encore moins pour un joueur de 20 ans en pleine ascension…

L’ASSE tente de convaincre Stassin

Mais selon nos informations, les dirigeants de l’ASSE sont actuellement à pied d’œuvre pour tenter de le convaincre de rester. Avec un actionnaire ambitieux, qui ne vise rien d’autre que la remontée immédiate en Ligue 1 la saison prochaine, Lucas Stassin pourrait se laisser séduire par un projet à long terme avec les Verts. Sur les tablettes de plusieurs clubs français, séduits par son efficacité et son tempérament, mais également courtisé par des écuries étrangères, Lucas Stassin n’aura aucun mal à trouver une porte de sortie si le projet Ligue 2 ne le tente pas. Du côté du board stéphanois, on pense être en mesure de le convaincre de rester une saison de plus.