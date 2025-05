«Un joueur très important» : L’OM a déjà dégainé une offre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent face à la presse ce lundi pour dresser le bilan de la saison, Pablo Longoria est notamment revenu sur l’épineux cas Valentin Rongier, qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. Selon La Provence, la direction de l’OM a déjà formulé une offre au milieu, qui l’aurait repoussé.

Joueur le plus ancien de l’effectif, avec une signature à l’été 2019, Valentin Rongier pourrait avoir connu sa dernière saison à l’OM. Longtemps plombé par une blessure, le milieu de 30 ans a pu retrouver les terrains lors de cet exercice et fait aujourd’hui parler de lui pour sa situation contractuelle, lui qui est engagé avec le club phocéen jusqu’en juin 2026.

« Valentin Rongier est devenu un joueur très important pour chaque entraîneur » « Je ne suis pas dans une situation confortable avec les joueurs qui sont en fin de contrat dans un an mais chaque cas doit être étudié de façon responsable, expliquait Pablo Longoria ce lundi face à la presse. Dans le cas de Rongier qui entame sa septième saison au club, qui a donné beaucoup, qui a connu une longue blessure très frustrante, qui a énormément travaillé pour revenir à ce niveau actuel... un club qui ne respecte pas ces choses-là ,n'est pas un club respectable. Valentin Rongier est devenu un joueur très important pour chaque entraîneur qu'il a connu ici et c'est pour cela que la discussion avec lui se fera de manière posée et respectueuse. »