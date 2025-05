OM : Une séparation fuite dans la presse, c’est fini ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quand bien même l’OM retrouvera la Ligue des champions la saison prochaine après trois ans d’absence, il est hors de question que le club marseillais flambe sur le mercato estival en dépensant sans compter. C’est le discours tenu par Pablo Longoria en conférence de presse lundi pour le bilan de la saison de l’OM. Le président du club phocéen pourrait d’ailleurs, en accord avec le directeur du football Medhi Benatia, prendre une décision cash sur le cas Ismaël Bennacer…

L’OM en Ligue des champions, Longoria lâche un avertissement sur le mercato

Le ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions a été validé par Roberto De Zerbi et ses hommes le 10 mai dernier au Havre (3-1), permettant donc au comité directeur de l’OM de bénéficier d’une belle enveloppe supplémentaire dans son budget. Mais pas pour faire des folies inconsidérées d’après Pablo Longoria qui a lâché ses vérités en conférence de presse lundi. « Cette année, on a pris des risques, mais avec des limites qu’on s’était fixées sur la saison. La qualification en Ligue des champions signifie-t-elle d’aller à Monte-Carlo pour toucher le jackpot ? Non, ce n’est pas le cas. On va continuer de faire les choses de manière ambitieuse, bien sûr, mais avec la tête ».