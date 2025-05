Mercato : Luis Enrique trahi par le PSG ?

Il y a peu, en conférence de presse, Luis Enrique avait été dithyrambique au sujet de Gonçalo Ramos en affirmant que le Portugais était un joueur très important et indiscutable pour le PSG. Visiblement, ce n’est pas ce que pensent ses dirigeants, car il se pourrait que le Portugais soit vendu cet été, du moins son avenir sera débattu.

Luis Enrique adore Gonçalo Ramos

Malgré qu’il ne fasse pas partie des titulaires indiscutables en attaque, Gonçalo Ramos a toutefois réussi à gratter pas mal de temps de jeu cette saison et il a d’ailleurs inscrit 18 buts toutes compétitions confondues. Il y a peu, en conférence de presse, Luis Enrique s’était montré très élogieux envers le Portugais. « Gonçalo Ramos est un joueur indiscutable pour moi et pour l’équipe, pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude a l’entraînement sur le terrain. Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour jouer 0 ou 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr. On n’a pas la sensation qu’il a 24 ans (23 ans, ndlr), c’est merveilleux d’entraîner un joueur comme Ramos. »