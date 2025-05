Gros transfert à l'OM : Il affole le mercato !

Révélation de la saison à un poste inattendu de milieu droit, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. La presse italienne a beaucoup parlé de l’intérêt de l’Inter ces dernières semaines, mais deux autres clubs de Serie A semblent s’être joints à la bataille.

La saison terminée, c’est un mercato estival très agité qui approche pour l’ OM . Avec la qualification en Ligue des Champions, beaucoup de joueurs pourraient arriver, mais certains pourraient également partir. Et un premier gros dossier se dessine déjà, avec le possible transfert de Luis Henrique .

Replacé cette saison au poste de milieu droit, l’attaquant brésilien serait notamment dans le viseur de l’ Inter , qui voudrait en faire la doublure de Denzel Dumfries . La presse italienne a notamment évoqué une possible offre de 25M€ bonus compris, mais du côté de l’ OM on aurait fixé la barre très haut en réclamant au moins 30M€. Cela bloquerait quelque peu les négociations, même si la situation pourrait bientôt changer.

Voilà la Juventus et le Napoli !

Car Luis Henrique attiserait de plus en plus de convoitises en Serie A ! D’après les informations de TMW, deux autres clubs auraient manifesté leur intérêt auprès de l’OM et il s’agirait de la Juventus ainsi que du Napoli. Ils semblent toutefois avoir un certain retard dans ce dossier, avec l’Inter qui aurait déjà trouvé un accord avec le joueur, comportant un contrat de cinq ans.