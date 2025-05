De Zerbi - Départ de l’OM : Son entourage fait fuiter la nouvelle !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'avenir de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille reste incertain alors que l'entraîneur italien, sous contrat jusqu'en 2027, souhaite s'entretenir avec la direction du club avant de confirmer sa présence pour la prochaine saison. Son entourage se montre néanmoins optimiste concernant la suite de son aventure phocéenne.

Interrogé après la victoire de l’OM face à Rennes samedi soir, marquant la fin de la saison, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur son avenir, sans apporter de réponse claire. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Italien a affiché son envie de poursuivre l’aventure dans la cité phocéenne, tout en souhaitant d’abord s’entretenir avec sa direction avant de confirmer sa présence sur le banc la saison prochaine.

De Zerbi veut d’abord parler à ses dirigeants

« C'est vrai que j'ai un contrat, même si, personnellement, les contrats, pour moi, ça ne veut rien dire, honnêtement. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on parle pour voir où on veut aller, mais il faut voir aussi d'où est-ce qu'on part, expliquait Roberto De Zerbi face aux journalistes. Il faut parler de la saison de manière objective, voir ce que j'ai fait qui n'a pas plu au club et vice versa ».

« Tout est bon »

Les prochains jours s’annoncent donc décisifs, alors que l’OM entend conserver son entraîneur. « Je connais très bien la valeur de notre entraîneur. Il a toujours su trouver des solutions même quand c’était compliqué durant la saison, indiquait Medhi Benatia, directeur du football à Marseille, au micro de BeIN Sports avant le coup d’envoi contre Rennes. Je sais qu’hier, à la conférence, il a dit que lui, il attendait un petit peu plus parce que c’est un perfectionniste, et c’est normal, il veut toujours plus. On a vu certains matchs où on a pris du plaisir. Comme il a dit, on arrive en fin de saison. C’est tout le temps en fin de saison qu’on doit se rencontrer. Le coach, les dirigeants, le président, il y aura pas mal de discussions à tous les niveaux du club pour savoir ce que chacun veut faire, comment on voit le futur ».

La réponse de Roberto De Zerbi est donc très attendue, et aux yeux de son entourage, l’aventure phocéenne devrait se poursuivre pour lui. « Tout est bon », faisait-on savoir dimanche après-midi dans le premier cercle de l’Italien, selon La Provence. RMC fait également savoir que certains proches de Roberto De Zerbi l’imaginent rester à l’OM.