Le PSG vire une star : La trahison qui ne passe pas

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris une grande décision à l'été 2020. Le contrat du capitaine Thiago Silva n'était pas prolongé alors que tel était son souhait. Après le Final 8, il s'en allait à Chelsea pour témoigner un an plus tard de la signature de Sergio Ramos au PSG. Une trahison de l'ex-directeur sportif Leonardo que le Brésilien n'a pas digéré.

Marquinhos pourrait-il connaître une situation déjà vécue par son prédécesseur en 2020, à savoir l'ex-capitaine du PSG Thiago Silva ? L'actuel défenseur de Fluminense avait vu la presse se déchaîner en teasant son départ à l'été 2020. Un parallèle qu'a fait Thiago Silva avec le cas Marquinhos au média Carré. « Paris réfléchit à tourner la page Marquinhos ? Ce genre de choses sort beaucoup (ndlr dans la presse) dans le monde, pas seulement avec Paris et Marquinhos. Je pense qu'on a un grand leader dans cette équipe qui est Marquinhos ».

«Le problème, ce n'était pas le club, mais une personne»

Cinq après après son départ, Thiago Silva a paru encore amer de la décision prise par l'ancien directeur sportif du PSG : Leonardo, responsable de la fin de son aventure et qui a commis une erreur de son point de vue. « Si les gens regardent un peu tout ce qui s'est passé là-bas lors de ma dernière saison, c'était difficile. Après ils ont essayé de retrouver quelqu'un d'autre avec le même âge que moi (ndlr Sergio Ramos en 2021). Ca m'a donné l'impression qu'ils ont fait une erreur à mon avis. Le problème, ce n'était pas le club, mais une personne qui, et c'est fou parce que c'était lui qui me fait venir à Milan et à Paris et après prend une décision comme ça (ndlr Leonardo) ».

«Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais il avait le même âge que moi»

Au détour d'un long échange avec le journaliste Raphaël Domenach pour le média Carré, Thiago Silva a également critiqué le choix de la direction sportive de le faire partir pour recruter Sergio Ramos un an plus tard, défenseur de la même génération que lui.

« Ce n'était pas après la Ligue des champions la décision, c'était trois mois avant. C'est la même chose qui se passe avec Marquinhos je pense, pas avec le club mais les gens qui se trouvent dans la presse : " Thiago tu ne fais plus partie de l'équipe pour l'année prochaine". J'ai dit que j'étais là et que j'étais le capitaine de l'équipe, je resterai jusqu'à la fin. (...) On doit être sûr que c'est bien pour le club quand on prend la décision de partir. Je pense que ce n'était pas très bien quand je pars. Je n'ai rien contre Sergio Ramos, mais il avait le même âge que moi. Ca m'a donné l'impression que le club et Leo ont fait une erreur de me laisser partir. Mais le problème n'était pas le club, je pense que c'était Leo ».