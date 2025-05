Kylian Mbappé, la séparation bientôt décidée ?

Alexis Brunet

Si l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été une bonne nouvelle pour beaucoup, ce n’est pas le cas pour Rodrygo. Le Brésilien a vu son temps de jeu fortement diminuer et cela ne lui plairait pas beaucoup. L’ancien joueur de Santos penserait de plus en plus à un départ d’ailleurs et la Premier League lui fait les yeux doux.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas chômé. Le Français a inscrit 39 buts en 53 rencontres toutes compétitions confondues et il a donc signé le meilleur départ de l’histoire de la Casa Blanca, devant un certain Cristiano Ronaldo. Une réussite qui ne fait toutefois pas les affaires de tout le monde.

Rodrygo joue moins depuis l’arrivée de Mbappé

La saison dernière, le Real Madrid disposait déjà d’un secteur offensif plutôt bien fourni, et donc l’arrivée de Kylian Mbappé a entraîné une abondance de bien. Cela a malheureusement été néfaste à Rodrygo, qui a été la principale victime de l’arrivée du Français. Le Brésilien a vu son temps de jeu se réduire et il penserait de plus en plus à un départ.

La Premier League surveille Rodrygo

D’après les informations d’AS, Rodrygo aurait d’ailleurs déjà un pied en dehors du Real Madrid. L’arrivée probable de Xabi Alonso ne devrait rien changer à sa situation, car l’Espagnol souhaiterait évoluer à deux devant, avec Kylian Mbappé et Vinicius. L’hypothèse d’un départ de l’ancien joueur de Santos prend donc de plus en plus de poids, d’autant plus que Manchester United et Arsenal seraient très intéressés. Affaire à suivre…