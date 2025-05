Transferts : Une star s’annonce à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille se prépare pour une intersaison animée après avoir sécurisé sa place en Ligue des champions en terminant deuxième de Ligue 1. Mason Greenwood, recrue star de l'été dernier, a exprimé son désir de rester au club, lui qui a fini deuxième meilleur buteur du Championnat avec 21 réalisations.

L’OM a terminé sa saison sur une bonne note en s’imposant face au Stade Rennais (4-2). Déjà assurés de participer à la Ligue des champions depuis son succès au Havre la semaine dernière, les Phocéens terminent à la deuxième place, derrière le PSG, et peuvent désormais aborder le prochain exercice. Comme chaque été, il y aura du mouvement du côté de Marseille, dans le sens des arrivées comme des départs. Recrue star du dernier mercato estival, Mason Greenwood a annoncé la couleur concernant son avenir.

Greenwood « espère » rester

Interrogé sur sa présence à l’OM la saison prochaine pour disputer la Ligue des champions, Mason Greenwood a affiché sa volonté de rester. « Oui, j’espère », a lancé celui qui a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 1, avec 21 réalisations, le même total qu’Ousmane Dembélé (PSG) qui a inscrit moins de penaltys.

« Je suis impatient de disputer la prochaine saison avec la Ligue des Champions »

« C’est une bonne saison. J’ai marqué beaucoup de buts et j’ai aidé l’équipe à gagner. Je suis content de jouer devant ces supporters, et je suis impatient de disputer la prochaine saison avec la Ligue des Champions, a également savouré l’Anglais, rapporté par Le Phocéen. J’espère pouvoir continuer à m’améliorer avec tous les joueurs et avec l’équipe. J’espère aussi que l’équipe pourra progresser la saison prochaine. »